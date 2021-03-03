Венгрия отменила ограничения на въезд из ряда стран: в списке – Украина
Венгерские власти приняли решение разрешить без ограничений въезжать на территорию страны с ряда других государств. В этот перечень попала и Украина. Однако такие правила касаются не всех граждан.
Источник:Пресс-служба Кабмина Венгрии
Ограничения отменили для граждан Венгрии и тех, кто имеет право находиться в стране больше 90 дней. Целью поездки могут быть экономические или деловые отношения.
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Для въезда с каких стран сняли ограничения:
- США,
- Китай,
- Россия,
- Индия,
- Индонезия,
- Израиль,
- Япония,
- Южная Корея,
- Турция,
- Украина,
- Сингапур,
- Бахрейн,
- ОАЭ.
Кипр так и не позволил въезд украинских туристов
Отметим, что ранее открыть границы для украинских туристов обещал Кипр. Однако с 1 марта этого так и не сделали. Когда это станет возможным – тоже неизвестно. Кипр поделил все страны на три зоны по уровню эпидемиологической опасности: "красную", "оранжевую" и "зеленую". Парадоксально, но Украина - пока "серая", то есть не принадлежит ни к одной из зон.
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