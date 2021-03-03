Венгерские власти приняли решение разрешить без ограничений въезжать на территорию страны с ряда других государств. В этот перечень попала и Украина. Однако такие правила касаются не всех граждан.

Ограничения отменили для граждан Венгрии и тех, кто имеет право находиться в стране больше 90 дней. Целью поездки могут быть экономические или деловые отношения.

Интересно Карибские острова открыли безвиз для украинских туристов: условия въезда

Для въезда с каких стран сняли ограничения:

США,

Китай,

Россия,

Индия,

Индонезия,

Израиль,

Япония,

Южная Корея,

Турция,

Украина,

Сингапур,

Бахрейн,

ОАЭ.

Обратите внимание! По состоянию на 3 марта в Венгрии обнаружили почти 440 тысяч случаев коронавируса, из них 15 324 – летальные. Выздоровели более 326 тысяч человек.

Данные СНБО

Кипр так и не позволил въезд украинских туристов

Отметим, что ранее открыть границы для украинских туристов обещал Кипр. Однако с 1 марта этого так и не сделали. Когда это станет возможным – тоже неизвестно. Кипр поделил все страны на три зоны по уровню эпидемиологической опасности: "красную", "оранжевую" и "зеленую". Парадоксально, но Украина - пока "серая", то есть не принадлежит ни к одной из зон.