Глава Министерства иностранных дел Украины рассказал, что 7 июля в Вильнюсе с Петером Сийярто обсудил развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия.
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Венгрия частично позволит транзит украинцам в Австрию
Венгрия разрешит транзит в Австрию украинцам, путешествующим на поезде,
– написал Кулеба.
Он также приветствовал открытие пунктов пропуска Косино – Барабаш и Звонково – Лонья.
Кроме того, глава украинского МИД отметил, что будет рад приветствовать своего венгерского коллегу через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс как председателя комитета министров Совета Европы.
Австрия открылась для украинцев: условия
- С 1 июля Австрия и Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.
- Однако есть условия: полный курс прививок должен быть проведен не менее чем за 14 дней до пересечения границы и определенными вакцинами.