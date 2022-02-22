Соответствующее сообщение появилось на фейсбуке-странице дипломатического учреждения. Там заверили, что Венгрия предана поддержке Украины.

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Что сначала сообщили в СМИ

22 февраля американский телеканал CNBC рассказывал, что Евросоюз готовится ввести новый пакет антироссийских санкций. Журналисты утверждали, что Венгрия якобы не поддержала эту инициативу.

Обратите внимание! Речь идет об ограничениях, которые в конце концов ввели для 351 российского депутата и других лиц и компаний.

"Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной – Венгрии. Там говорят о важности диалога", – сообщало СМИ, ссылаясь на дипломатические источники.

Венгрия все это опровергла

В венгерском посольстве заявили, что информация СМИ не соответствует действительности. Как подчеркнули дипломаты, увидев новость о том, что Венгрия якобы не поддерживает решение ЕС относительно санкций в ответ на российскую агрессию, они очень удивились. Ведь это совсем не так.

Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Премьер-министр страны Виктор Орбан в очередной раз подтвердил это 22 февраля во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Мы полностью поддерживаем шаги Евросоюза. Мы отвергаем любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной,

– отметили в ведомстве.

Отметим, что Венгрия перемещает войска к украинской границе. Там утверждают, что делают это для защиты государства и решения потенциальных гуманитарных вопросов.