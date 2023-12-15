Кроме того, венгерское правительство согласно выделить деньги в рамках долгосрочного бюджета ЕС, если Еврокомиссия разблокирует замороженные средства для Будапешта. Об этом Балаж Орбан сообщил в комментарии 24 Каналу, передает корреспондент из Брюсселя.

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Венгрия заявила, что не прочь предоставить финансовую поддержку Украине

Политический директор венгерского премьера говорит, что во время дебатов для Будапешта общее увеличение бюджета ЕС стало "красной линией", тоже произошло с выделением 50 миллиардов евро для Украины.

Позиция венгерской стороны до сих пор остается неизменной, что нам не нужно это делать, это не обязательно, но если они (европейские лидеры – 24 Канал) хотят это сделать, мы можем сделать это во время другого Совета,

– сказал Балаж Орбан.

Отвечая на вопрос, следует ли созвать еще одно заседание, Орбан ответил, что это решать европейским лидерам. По его словам, Будапешт готов к переговорам по выделению 50 миллиардов евро для Украины, но это проблема других лидеров ЕС, поскольку именно они заинтересованы в выделении этих средств. Однако венгерская сторона говорит, что вообще не прочь оказать дополнительную поддержку Украине.

Венгрия не против того, чтобы финансово поддержать Украину вне бюджета (ЕС – 24 Канал) в более короткие сроки, и у нас есть некоторые рекомендации. Но общая проблема состоит в том, что не было должной подготовки ко встрече,

– сказал помощник Орбана.

Будапешт "не понимает", почему ему блокируют деньги

Политический советник Орбана отметил, что Будапешт выступает против увеличения бюджета ЕС, поскольку вкладывает в этот бюджет больше, чем получает из него, поскольку последний год все средства для страны были заморожены,

Мы считаем, что выполняем все юридические требования, поэтому не понимаем, почему у нас нет доступа к 100% денег,

– объяснил он.

Балаж Орбан подчеркнул, что выделение средств для Украины вне бюджета ЕС "это открытая возможность", но европейские лидеры сказали "нет" по разным причинам. Главы государств-членов хотят достичь этого решения в рамках долгосрочного бюджета ЕС. Впрочем, для "зеленого света" Венгрия хочет получить все заблокированные деньги.

Это зависит от того, как лидеры в Брюсселе смогут это организовать, когда увидим, есть ли открытость со стороны Еврокомиссии и открытость брюссельских лидеров для решения проблем Венгрии. Если они открыты для их решения, то следующее заседание Совета ЕС не будет провальным,

– сказал Балаж Орбан.

К слову, напомним, что президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что, несмотря на венгерское вето, Украина все равно получит помощь.