По мнению представителя президента в КСУ Федора Вениславского, представители партий "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" хотят, чтобы Александр Тупицкий остался в должности. Мол, для того, чтобы он продолжал принимать антиконституционные решения.

Таким образом Вениславский прокомментировал представление нардепов относительно обжалования указа президента Владимира Зеленского. Указ касался Тупицкого и еще одного судьи КСУ Александра Касминина.

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Что говорит Вениславский

По словам политика, подписав конституционное представление, нардепы продемонстрировали, что они поддерживают Тупицкого, который неоднократно вредил интересам нацбезопасности.

Вчерашнее представление является очень красноречивым подтверждением того, кто является реальными бенефициарами и выгодоприобретателями антигосударственной, антинародной деятельности господина Тупицкого и господина Касминина, которые были назначены Януковичем и которые использовали КСУ для принятия решений, необходимых явно не украинскому народу,

– отметил Вениславский.

Он утверждает, что лидер "ЕС" Петр Порошенко обращался в КСУ с представлением о неконституционности закона Украины о лишении Януковича звания Президента Украины.

Признают ли указ Зеленского неконституционным

Нардеп добавил, что КСУ вряд ли сможет признать указы Зеленского неконституционными. До того, отметил Вениславский, президент, как и любой орган государственной власти имеет право отменять выданные ранее правовые акты главы государства.

Представитель президента считает, что сам факт конституционного представления в КСУ подтверждает признание юридической силы указа и обязательность его исполнения.

Что этому предшествовало

Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Все потому, что они "создают угрозу нацбезопасности Украины".

Президент подчеркнул, что судьи могут "идти на заслуженный отдых".

Правда, 49 нардепов обратились в КСУ, чтобы обжаловать указ Зеленского об отстранении Тупицкого. Преимущественно, это представители именно "ЕС" и "Батькивщины".



Кто такой Тупицкий / Инфографика 24 канала