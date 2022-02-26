Она просит помочь вывезти тела россиян домой. Об этом она заявила в обращении 26 февраля.

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А это – тысячи тел оккупантов. Такую просьбу она назвала "гуманитарной потребностью".

Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы он помог вывести тела российских солдат в Российскую Федерацию,

– обратилась Верещук.

Она твердо попросила, чтобы тела российских захватчиков покинули территорию Украины.

"В России должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле. Красный Крест, сделайте все от вас зависящее, чтобы решить эту гуманатарну проблему", – еще раз подчеркнула она.

Обращение к россиянам

Верещук также обратилась и к россиянам в своей речи.

"Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужей было меньше. В другой способ, их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами", – перерконана Верещук.

Жертвы оккупантов

Напомним, что жертвы среди оккупантов продолжают расти. По состоянию на 25 февраля, 15:00, количество жертв со стороны оккупационных войск России составило более 2 800 погибших и раненых.

"Такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не испытывала за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала", – сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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