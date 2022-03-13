Соответствующую информацию Ирина Верещук сообщила во время вечернего брифинга, сообщает 24 канал.
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Верещук рассказала об украинцах в плену
Согласно данным министерства по реинтеграции оккупированных территорий, до сих пор остается в принудительном плену мэр города Мелитополь (Запорожская область) Иван Федоров.
Кроме того, неизвестна судьба городского головы Днепрорудненска (Запорожская область) Евгения Матвеева. Верещук добавила, что его российские оккупанты похитили утром 13 марта.
К сожалению, остается в плену и спасатель Алексей Данченко, который сопровождал колонну и имел разрешение находиться в том месте, где его схватили российские военные. Верещук подчеркнула, что Украина в очередной раз требует освободить незаконно удерживаемых лиц.
Вечерний брифинг Ирины Верещук за 13 марта: смотреть видео