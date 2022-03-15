Об этом во время брифинга рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.
Из города Бердянск в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который доставит десятки тонн воды, медикаментов на продукты людям, очень нуждающимся в этом в Мариуполе.
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"На обратном пути транспорт заберет женщин, детей и всех, кто нуждается в эвакуации из Мариуполя в Запорожье", – отметила Верещук.
Министр пообещала, что страна не оставит никого, ведь помнит обо всех и хочет спасти каждого.
Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 15 марта: