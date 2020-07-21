Верховная Рада приняла за основу закон вопреки позиции ЕС: о чем говорится в документе
Парламент принял за основу законопроект № 3739. В документе говорится о преференциях для поддержки украинского машиностроения. Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность относительно регистрации этой инициативы в Раде.
Законопроєкт підтримала більшість зі "Слуги народу"
За ініціативу проголосували 248 нардепів. Про це інформує "РБК-Україна".
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Як голосували за законопроєкт № 3739
- "Слуга народу" – 176 голосів;
- ОПЗЖ – 20;
- "Європейська Солідарність" – 5;
- "Батьківщина" – 18;
- "За майбутнє" – 10;
- позафракційні – 11;
- "Довіра" – 8;
- "Голос" – не підтримали.
Що відомо про законопроєкт
- При державних закупівлях продукції машинобудування, вона повинна бути хоча б частково зроблена в Україні.
- Частка української складової – 25 – 40%.
- Закон буде діяти для продукції чотирьох категорій:
– міський пасажирський транспорт;
– залізничний транспорт;
– комунальна та спецтехніка;
– енергетичне машинобудування.
Яка позиція Євросоюзу
Раніше Представництво ЄС в Україні повідомило про значне занепокоєння у зв'язку з реєстрацією у ВР законопроєкту № 3739.
У ЄС попередили, що це підриває основоположні принципи рівного ставлення і недискримінації. Також законопроєкт позбавляє закордонну продукцію можливості участі в закупівлях у цих галузях.