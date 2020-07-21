Парламент принял за основу законопроект № 3739. В документе говорится о преференциях для поддержки украинского машиностроения. Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность относительно регистрации этой инициативы в Раде.

Законопроєкт підтримала більшість зі "Слуги народу"

За ініціативу проголосували 248 нардепів. Про це інформує "РБК-Україна".

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Як голосували за законопроєкт № 3739

"Слуга народу" – 176 голосів;

ОПЗЖ – 20;

"Європейська Солідарність" – 5;

"Батьківщина" – 18;

"За майбутнє" – 10;

позафракційні – 11;

"Довіра" – 8;

"Голос" – не підтримали.

Що відомо про законопроєкт

При державних закупівлях продукції машинобудування, вона повинна бути хоча б частково зроблена в Україні.

Частка української складової – 25 – 40%.

Закон буде діяти для продукції чотирьох категорій:

– міський пасажирський транспорт;

– залізничний транспорт;

– комунальна та спецтехніка;

– енергетичне машинобудування.

Зверніть увагу! Ступінь локалізації 25 – 40% діятиме з 2021 року, з 2024 сягатиме 40 – 60%.

Яка позиція Євросоюзу

Раніше Представництво ЄС в Україні повідомило про значне занепокоєння у зв'язку з реєстрацією у ВР законопроєкту № 3739.



У ЄС попередили, що це підриває основоположні принципи рівного ставлення і недискримінації. Також законопроєкт позбавляє закордонну продукцію можливості участі в закупівлях у цих галузях.