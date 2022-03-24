Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм. В частности, депутаты внесли изменения в Статью 111-2.

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Коллаборационизм и ответственность

Согласно принятым изменениям, коллаборационизмом считаются умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированием или оккупационной администрации, совершенные гражданином Украины, иностранцем или лицом без гражданства.

Запрещается сотрудничество с агрессором: передача ресурсов, обмен информацией, поддержка и реализация решений.

Теперь коллаборационизм карается лишением свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.