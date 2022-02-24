В Верховной Раде сообщили, что в стране вводится военное положение.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

"Сегодня утром Россия начала новую военную операцию против нашего государства. Это ничем не оправданное лживое и циничное вторжение. Происходят удары по военным и другим важным оборонным объектам, атакованы пограничные подразделения, деградировала ситуация на Донбассе", – говорится в сообщении ВРУ.

Там также напомнили, что ВСУ, все специальные и силовые службы государства подняты по тревоге. В экстренном режиме работает Совет национальной безопасности и обороны.

"От честного и справедливого ответа мира на эту агрессию зависит то, останется хотя бы что-то от силы международного права. Гражданам Украины стоит оставаться дома. Предупредите своих близких о том, что происходит. Позаботьтесь о нуждающихся", - отметили в Раде