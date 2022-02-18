Зокрема, нарешті ухвалили закон про віртуальні активи – мовиться про легалізацію в Україні криптовалют. Якщо максимально спростити, то це гроші в комп'ютері, яким немає фізичного еквівалента.

Обратите внимание Легализация рынка криптовалюты: Рада приняла закон о виртуальных активах

Крок до легалізації криптовалют

У біткойнів та етеріуму є тільки віртуальна версія реальних банкнот чи монет. Наразі наші законотворці зробили крок до легалізації криптовалют в Україні та до офіційного дозволу українцям тими криптовалютами користуватися.

Українці, направду, і так ними давно вже користуються, не очікуючи дозволу на це, але тепер от держава хоче вдати, що все контролюватиме – утім, в який спосіб і що з того взагалі вийде, ми ще маємо побачити.

Чому так, бо я не дарма сказав, що ухвалений 17 лютого закон був лише кроком в бік легалізації. Наразі потрібно розробити низку додаткових тому законів і внести правки в чинне законодавство, щоб вписати туди існування цієї "крипти".

Повний випуск "Про новини" на 24 каналі: дивіться відео

Однак процес запущено і влада запевняє, що це все вона робить не для того, щоб обкласти власників криптовалюти додатковими податками, а лише аби, мовляв, їх убезпечити і взагалі дати поштовх розвитку цього виду бізнесу в Україні.

Але як воно буде насправді – ще подивимося…

Договір про спільний авіапростір

Депутати 17 лютого зробили ще одну вкрай важливу справу – ратифікували нарешті угоду про вільне небо з Європейським Союзом. Підписали її з Європою ще 12 жовтня 2021 року, але в депутатів лише тепер от дійшли руки те ратифікувати.

Актуально Рада ратифицировала соглашение с ЕС о совместном авиапространстве

Водночас ратифікація ще ж не означає, що цей безвіз для лоукостів (як ще називають угоду про вільне небо) запрацює в нас вже завтра. Ратифікація парламентом лише дозволяє ту угоду почати впроваджувати в життя.

Незрозуміло, скільки часу триватимуть узгодження, допоки в нас нарешті зникне монополія на ринку авіаперевезень, на внутрішньому зокрема, й іноземні лоукости, авіакомпанії отримають право вільно літати й всередині країни між українськими аеропортами.



Україна та ЄС підписали нові угоди про авіапростір / Інфографіка 24 каналу

Ціна на подорожі літаками може здешевшати

Дотепер такі рейси були вправі здійснювати лише українські компанії, наприклад, та таки МАУ, від чого вона, користуючись своїм фактично монопольним становищем, малювала ціни на квитки як їй заманеться, і українці змушені були переплачувати, адже альтернативи взагалі не існувало.

Тепер вона з'явиться – у вигляді іноземних лоукостів – від чого для українців ціна на подорожі літаками може здешевшати.

Чесно кажучи, я із великим нетерпінням того очікую, мені дуже хочеться, щоб такі очікування справдилися якомога швидше.

Я останніми роками маю жахливий досвід подорожей Укрзалізницею – не знаю, про яке покращення й оновлення вагонів мовиться. Мені "щастило" потрапляти в такі, які інакше як "хлів" – назвати було б важко. Водночас ціни на квитки залізницею були не таким вже й дешевими.

Не пропустите Будет летать, пока не будет войны: Ryanair не планирует прекращать полеты в Украину

Два слова ще про роботу парламентаріїв – вони вирішили і наступного тижня в сесійній залі попрацювати. Тобто це буде з їхнього боку мало не безпрецедентний трудовий подвиг, що вони працюватимуть аж 2 тижні поспіль.

Утім, якщо без жартів, то сподіваюсь і наступного тижня депутати потішать нас ухваленням потрібних країні законів, яких направду накопичилося дійсно чимало.