Верховная Рада одобрила переименование Кировоградской и Днепропетровской области

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия позволил переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Сделают это согласно плану декоммунизации. За последние три года в Украине уже переименовали около тысячи населенных пунктов и более 50 тысяч площадей и улиц.

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В свою очередь Днепропетровская область будет Сичеславской, а Кировоградскую переименуют в Кропивницкую.



"Сегодня получили утром эти выводы (о процедуре переименования Днепропетровской и Кировоградской областей согласно Конституции – 24). И это дает возможность начать наши конституционные изменения", – рассказал председатель комитета Руслан Князевич.

Напомним, в Украине почти завершена работа по избавлению страны от символов коммунистического тоталитарного прошлого. В частности, переименованы сотни населенных пунктов, улиц, демонтированы тысячи памятников советским вождям и тому подобное.