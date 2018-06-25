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Переименование областей: кому и как менять документы

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Процедура изменения названия области
Процедура изменения названия области / 24 канал

Днепропетровская и Кировоградская области вполне вероятно скоро изменят названия – соответственно на Сичеславскую и Кропивницкую. Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Верховной Рады Украины поддержал предложение такого переименования.

Юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко пояснил в комментарии 24 каналу, на этот раз отличие от других переименований в рамках декоммунизации в том, что переименование областей требует внесения изменений в статью 133 Конституции. Это будет сделано не постановлением Верховной Рады, а путем принятия двух законопроектов – сначала в первом чтении, затем документы будут направлены в Конституционный суд, а после его заключения о том, что эти законопроекты соответствуют Конституции, на следующей сессии ВР эти законы должны быть утверждены больше 300 голосами депутатов.

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Что делать госучреждениям

Государственным органам придется привести названия областных и районных государственных администраций и соответствующих управлений, структурных подразделений этих администраций, органов местного самоуправления к новому названию областей.

Соответствующая процедура переименования местных государственных администраций уже наработана, в прошлом году были внесены соответствующие изменения в закон о местных государственных администрациях. И многие местные органы уже эту процедуру проходили.

Дніпропетровська ОДА

Станет ли Днепропетровская ОГА Сичеславской?

Местный совет, его исполнительный комитет должны подать государственному регистратору заполненное заявление о государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. Форма этого заявления утверждена приказом Министерства юстиции от 06.01.2016 № 15/5 (также бланк можно скачать с сайта Минюста).

Другие исполнительные органы местного совета должны подать еще решение совета о переименовании такого исполнительного органа. Больше документов государственный регистратор не требует. Часть шестая статьи 36 закона о государственной регистрации определяет, что органы местного самоуправления и государственные органы освобождены от уплаты административного сбора за государственную регистрацию.

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Регистратор рассматривает представленные документы в течение 24 часов с момента их поступления (не считаются выходные и праздничные дни). Если все оформлено правильно - госрегистратор вносит соответствующие изменения в Единый государственный реестр и выдает выписку. Тогда местные советы, их исполнительные органы, территориальные подразделения государственных органов можно считать переименованными. Можно менять печати, штампы, таблички на административных зданиях, изготавливать новые бланки и тому подобное.

Территориальные подразделения государственных органов, такие структуры как Национальная полиция, служба по чрезвычайным ситуациям, органы образования, здравоохранения, социальной защиты населения, Пенсионного фонда и другие - если имеют статус юридических лиц - относительно их создания, ликвидации или реорганизации, по закону, ответственный Кабинет Министров Украины, поэтому он и будет принимать соответствующее решение. Если органы являются структурными подразделениями аппарата определенного министерства или иного органа исполнительной власти - переименование будет осуществлять руководитель соответствующего министерства или службы.

Какие документы менять гражданам

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович разъяснил – бежать и срочно менять документы, в частности, ставить новую отметку о месте регистрации в паспорте, если название улицы, города, области изменилась, не требуется. "Разве что в том случае, когда тоталитарное название в документе вас совершенно раздражает", – уточнил историк.

Соответствующие изменения, согласно украинскому законодательству, можно будет сделать тогда, когда это удобно гражданину – при смене места жительства или, например, при смене фотографии в паспорте. Государственная пошлина за штамп с новым адресом в паспортном столе составляет 85 копеек.

Паспорт України

Жителям переименованных областей необязательно сразу бежать в Центр предоставления административных услуг

Так же законодательство Украины не предусматривает конечных сроков изменения других документов в случае переименования. Документы собственности на квартиры, дома, земельные участки и любое имущество, где указаны старые названия, остаются действительными. Изменения нужно вносить по желанию владельца или в случае продажи, дарения, оформления наследства недвижимости. Причем дополнительной оплаты эти услуги не потребуют – покупатель и продавец будет платить нотариусу такую ​​же сумму, как и в случае, если бы название не менялось.

Для автовладельцев изменение названия области не означает изменение места жительства – это не является основанием для перерегистрации транспортного средства и внесения изменений в техпаспорт. Но соответствующие изменения можно внести в случае продажи, дарения. Здесь тоже – никаких дополнительных платежей.

Если какой-то чиновник будет настаивать на изменении номерных знаков или техталона в связи с переименованием – это коррупция, говорит Вятрович.

Как действовать предпринимателям

Им нужно внести изменения в уставные документы. Но эта процедура по действующему законодательству бесплатная – не предусмотрено ни административного сбора, ни оплаты услуг нотариуса (нотариальное заверение подписей на уставе отменено).

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП) должен внести изменения о своем новом адресе в Единый государственный реестр – это тоже будет бесплатно.

Напомним, 20 июня комитет Верховной Рады поддержал предложение переименования Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую.

Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Законодательство Кировоградская область Днепропетровская область Декоммунизация Статьи
Источник: 24 канал
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