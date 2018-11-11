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      Условия успешной декоммунизации Донбасса и Крыма: Вятрович рассказал детали

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      Вятрович рассказал о "скорости и решимости" при будущей декоммунизации Донбасса и Крыма
      Вятрович рассказал о "скорости и решимости" при будущей декоммунизации Донбасса и Крыма / Фото из открытых источников

      Декоммунизация Донбасса после его освобождения от российской оккупации должна быть быстрой и решительной. В Крыму значительной части объектов в рамках декоммунизации вернут исторические крымскотатарские названия.

      Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, пишет "Главред".

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      Вятрович отмечает, что именно скорость и решимость в вопросах декоммунизации является залогом успеха.

      Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решимость обеспечивают успех реформ. Так же убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий от российской оккупации,
      – сказал он.

      Зато говоря о предстоящей декоммунизации аннексированного Крыма, Вятрович рассказал, что значительной части объектов на полуострове вернут исторические крымскотатарские названия. За них, по его словам, уже проголосовали в парламенте.

      "Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованные в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма", – добавил директор Украинского института национальной памяти.

      Так, речь идет о более семидесяти нынешних наименований, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия.

      Что такое декоммунизация?
      Процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, начавшийся во времена распада СССР и стихийно активизировавшийся во время так называемого ленинопада в период Революции Достоинства.

      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Аннексия Крыма Декоммунизация Владимир Вятрович
      Источник: 24 Канал
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