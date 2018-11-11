Условия успешной декоммунизации Донбасса и Крыма: Вятрович рассказал детали

Декоммунизация Донбасса после его освобождения от российской оккупации должна быть быстрой и решительной. В Крыму значительной части объектов в рамках декоммунизации вернут исторические крымскотатарские названия.

Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, пишет "Главред".

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Вятрович отмечает, что именно скорость и решимость в вопросах декоммунизации является залогом успеха.

Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решимость обеспечивают успех реформ. Так же убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий от российской оккупации,

– сказал он.

Зато говоря о предстоящей декоммунизации аннексированного Крыма, Вятрович рассказал, что значительной части объектов на полуострове вернут исторические крымскотатарские названия. За них, по его словам, уже проголосовали в парламенте.

"Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованные в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма", – добавил директор Украинского института национальной памяти.

Так, речь идет о более семидесяти нынешних наименований, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия.

Что такое декоммунизация?

Процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, начавшийся во времена распада СССР и стихийно активизировавшийся во время так называемого ленинопада в период Революции Достоинства.