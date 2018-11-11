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      Умови успішної декомунізації Донбасу та Криму: В'ятрович розповів деталі

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      В'ятрович розповів про "швидкість та рішучість" при майбутній декомунізації Донбасу та Криму
      В'ятрович розповів про "швидкість та рішучість" при майбутній декомунізації Донбасу та Криму / Фото з відкритих джерел

      Декомунізація Донбасу після його звільнення від російської окупації має бути швидкою і рішучою. У Криму значній частині об'єктів в рамках декомунізації повернуть історичні кримськотатарські назви.

      Про це розповів директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович, пише "Главред".

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      В'ятрович наголошує, що саме швидкість і рішучість у питаннях декомунізації є запорукою успіху.

      Я прихильник швидких і рішучих змін. Переконаний, що саме швидкість і рішучість забезпечують успіх реформ. Так само переконаний, що декомунізація на Донбасі має відбутися досить швидко після визволення цих територій від російської окупації,
      – сказав він.

      Натомість говорячи про майбутню декомунізацію анексованого Криму, В'ятрович розповів, що значній частині об'єктів на півострові повернуть історичні кримськотатарські назви. За них, за його словами, вже проголосували у парламенті.

      "Назви, які мають бути змінені на території Криму в рамках процесу декомунізації, вже опрацьовані і, більш того, проголосовані у парламенті, але вступлять в дію після звільнення Криму", – додав директор Українського інституту національної пам'яті.

      Так, йдеться про понад сімдесят теперішніх найменувань, значній частині з яких повернуть історичні назви, зокрема, історичні кримськотатарські назви.

      Що таке декомунізація?Процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно активізувався під час так званого ленінопаду в період Революції Гідності.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Володимир В'ятрович Декомунізація Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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