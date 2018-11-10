15:52
10 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський шпіонаж. "Подарунок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:37, 9 листопада
      Вєсті.UA. Модняча Луценко. Злиття Бойка з Рабіновичем
      Вєсті.UA
      20:04, 9 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Що роблять з поваленими пам’ятниками Леніну в Україні

      528 Читать новость на русском
      Куди в Україні дівають повалені пам'ятники Леніну
      Куди в Україні дівають повалені пам'ятники Леніну / Фото з вільних мереж

      Очільник Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович розповів, що роблять із демонтованими в межах декомунізації пам'ятниками радянському вождю Володимиру Леніну в нашій країні. Спеціального місця для зберігання таких монументів немає.

      Про це повідомляє "Главред".

      "Немає якогось "кладовища". Насправді власниками демонтованих пам'ятників є місцеві громади, і саме вони вирішують, що робити з ними далі", – сказав В’ятрович.

      Читайте також: У гості до Леніна в Москві завітала "швидка": курйозне фото

      Він додав, що частина пам'ятників Леніну зберігається на території окремих комунальних підприємств. Можливо, колись ці монументи передадуть у музеї, якщо вони мають якусь художню цінність. Іншу частину пам'ятників уже переплавили і згодом, можливо, з них зроблять якісь інші монументи.

      В'ятрович також розповів, що частина пам’ятників Леніну була навіть продана на різних аукціонах.

      Абсолютна більшість цих пам'ятників Леніну – це типові гіпсові фігури, зроблені за єдиним затвердженим комуністичною партією зразком, тому вони не становили жодної ані художньої, ані матеріальної цінності. Очевидно, що абсолютну більшість таких пам'яток просто знищено,
      – резюмував історик.

      Що таке декомунізація? Процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно активізувався під час так званого ленінопаду в період Революції Гідності.

      Теги: Новини України Декомунізація Володимир В'ятрович Ленін Історія СРСР
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      сьогодні , 12:35 Окупанти готують масштабні теракти у день псевдовиборів
      Дмитро Снєгирьов
      ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      сьогодні , 12:01 ВИЧ-СПИД: выгодный кому-то миф или реальная угроза?
      Леонід Петров
      Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      5 листопада , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: вперше в Україні
      Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      сьогодні , 08:40 Луганск сегодня: даже в "праздник" сказать нечего
      Ольга Черненко
      Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      9 листопада , 23:05 Выборы в США: начнут ли демократы настоящую войну з Трампом
      Іван Яковина
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Партія регіонів не буде голосувати ні за які акти щодо змін до Конституції, — Чечетов
       14 лютого 2014 , 13:01 8
      Сили АТО знову зазнали втрат
       30 липня 2016 , 13:09 6
      В Британії придумали замінник дизпалива
       2 серпня , 09:20
      Ренн – Динамо: кияни полетіли до Франції без Бєсєдіна, але з Вербічем
       24 жовтня , 09:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук