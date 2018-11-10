Що роблять з поваленими пам’ятниками Леніну в Україні

Очільник Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович розповів, що роблять із демонтованими в межах декомунізації пам'ятниками радянському вождю Володимиру Леніну в нашій країні. Спеціального місця для зберігання таких монументів немає.

Про це повідомляє "Главред".

"Немає якогось "кладовища". Насправді власниками демонтованих пам'ятників є місцеві громади, і саме вони вирішують, що робити з ними далі", – сказав В’ятрович.

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Він додав, що частина пам'ятників Леніну зберігається на території окремих комунальних підприємств. Можливо, колись ці монументи передадуть у музеї, якщо вони мають якусь художню цінність. Іншу частину пам'ятників уже переплавили і згодом, можливо, з них зроблять якісь інші монументи.

В'ятрович також розповів, що частина пам’ятників Леніну була навіть продана на різних аукціонах.

Абсолютна більшість цих пам'ятників Леніну – це типові гіпсові фігури, зроблені за єдиним затвердженим комуністичною партією зразком, тому вони не становили жодної ані художньої, ані матеріальної цінності. Очевидно, що абсолютну більшість таких пам'яток просто знищено,

– резюмував історик.

Що таке декомунізація? Процес позбавлення від наслідків комуністичної ідеології, що розпочався в часи розпаду СРСР та стихійно активізувався під час так званого ленінопаду в період Революції Гідності.