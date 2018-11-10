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      Что делают с поваленными памятниками Ленину в Украине

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      Куда в Украине деваются поваленные памятники Ленину
      Куда в Украине деваются поваленные памятники Ленину / Фото из свободных сетей

      Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович рассказал, что делают с демонтированными в пределах декоммунизации памятниками советскому вождю Владимиру Ленину в нашей стране. Специального места для хранения таких монументов нет.

      Об этом сообщает "Главред".

      "Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", – сказал Вятрович.

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      Он добавил, что часть памятников Ленину хранится на территории отдельных коммунальных предприятий. Возможно, когда-то эти памятники передадут в музеи, если они имеют какую-то художественную ценность. Остальную часть памятников уже переплавили и впоследствии, возможно, из них сделают какие-то другие монументы.

      Вятрович также рассказал, что часть памятников Ленину была даже продана на различных аукционах.

      Абсолютное большинство этих памятников Ленину – это типичные гипсовые фигуры, сделанные по единому утвержденному коммунистической партией образцу, поэтому они не представляли никакой ни художественной, ни материальной ценности. Очевидно, что абсолютное большинство таких памятников просто уничтожено,
      – резюмировал историк.

      Что такое декоммунизация? Процесс избавления от последствий коммунистической идеологии, который начался во времена распада СССР и стихийно активизировался во время так называемого сноса памятников Ленину на Украине в период Революции Достоинства.

      Теги: Новости Украины СССР История Ленин Владимир Вятрович Декоммунизация
      Источник: 24 Канал
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