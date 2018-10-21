В гости к Ленину в Москве пожаловала "скорая": курьезное фото
В сети набирает большую популярность фотография, на которой изображены медики, входящие в мавзолей, где уже на протяжении длительного времени покоится советский вождь Владимир Ленин.
Как пишут российские СМИ, дело в том, что одному из посетителей во время экскурсии стало плохо, поэтому пришлось ему вызвать медицинских работников.
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Что именно произошло с туристом и при каких обстоятельствах у него возникли проблемы со здоровьем, не известно.
Правда, пользователи в сети сразу начали шутить, что якобы "скорую" вызвал сам Ильич.
"Ленину плохо стало", "Ильич возвращается", "Он долго терпел и не шевелился", "Это эстонская скорая помощь?" "Воскрес!?" "Неужели откачают?" – отмечают в шутку в сети.
Напомним, в начале января 2018 года депутат Госдумы России Олег Морозов заявил, что уже пришло время похоронить тело Владимира Ленина.