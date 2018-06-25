Перейменування областей: кому і як міняти документи

Дніпропетровська та Кіровоградська області цілком ймовірно скоро змінять назви – відповідно на Січеславську та Кропивницьку. Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної ради України підтримав пропозицію такого перейменування.

Юрист Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко пояснив у коментарі 24 каналу, що цього разу відмінність від інших перейменувань в рамках декомунізації у тому, що перейменування областей потребує внесення змін до статті 133 Конституції. Це буде зроблено не постановою Верховної Ради, а шляхом прийняття двох законопроектів – спочатку в першому читанні, потім документи будуть направлені до Конституційного суду, а після його висновку про те, що ці законопроекти відповідають Конституції, на наступній сесії ВР ці закони мають бути затверджені більше ніж 300 голосами депутатів.

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Що робити держустановам

Державним органам доведеться привести назв обласних і районних державних адміністрацій та відповідних управлінь, структурних підрозділів цих адміністрацій, органів місцевого самоврядування до нової назви областей.

Відповідна процедура щодо перейменування місцевих державних адміністрацій вже напрацьована, минулого року було внесено відповідні зміни до закону про місцеві державні адміністрації. І багато місцевих органів уже цю процедур проходили.



Чи стане Дніпропетровсько ОДА Січеславською?

Місцева рада, її виконавчий комітет мають подати до державного реєстратора заповнену заяву про державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Форма цієї заяви затверджена наказом Міністерства юстиції від 06.01.2016 № 15/5 (також бланк можна завантажити з сайту Мін’юсту).

Інші виконавчі органи місцевої ради мають подати ще рішення ради про перейменування такого виконавчого органу. Більше документів державний реєстратор не вимагає. Частина шоста статті 36 закону про державну реєстрацію визначає, що органи місцевого самоврядування та державні органи звільнені від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію.

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Реєстратор розглядає подані документи упродовж 24 годин з моменту їх надходження (не рахуються вихідні та святкові дні). Якщо все оформлено правильно – держреєстратор вносить відповідні зміни до Єдиного державного реєстру і видає виписку. Тоді місцеві ради, їх виконавчі органи, територіальні підрозділи державних органів можна вважати перейменованими. Можна змінювати печатки, штампи, таблички на адміністративних будівлях, виготовляти нові бланки тощо.

Територіальні підрозділи державних органів, такі структури як Національна поліція, служба з надзвичайних ситуацій, органи освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, Пенсійного фонду й інші – якщо мають статус юридичних осіб – за їх створення, ліквідацію або реорганізацію, за законом, відповідальний Кабінет Міністрів України, тож він і прийматиме відповідне рішення. Якщо органи є структурними підрозділами апарату певного міністерства чи іншого органу виконавчої влади – перейменування здійснюватиме керівник відповідного міністерства чи служби.

Які документи міняти громадянам

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир Вятрович роз'яснив – бігти і терміново міняти документи, зокрема, ставити нову відмітку про місце реєстрації у паспорті, якщо назва вулиці, міста, області змінилася, не потрібно. "Хіба що в тому разі, коли тоталітарна назва у вашому документі вас геть дратує", – уточнив історик.

Відповідні зміни, згідно з українським законодавством, можна буде зробити тоді, коли це зручно громадянину – під час зміни місця проживання чи, наприклад, під час зміни фотографії в паспорті. Державне мито за штамп із новою адресою у паспортному столі становить 85 копійок.



Мешканцям перейменованих областей необов'язково одразу бігти в Центр надання адміністративних послуг

Так само законодавство України не передбачає кінцевих термінів зміни інших документів у випадку перейменування. Документи власності на квартири, будинки, земельні ділянки та будь-яке майно, де вказані старі назви, залишаються дійсними. Зміни потрібно вносити за бажанням власника або у випадку продажу, дарування, оформлення спадку нерухомості. Причому додаткової оплати ці послуги не потребуватимуть – покупець і продавець платитимуть нотаріусові таку ж суму, як і у випадку, коли б назва не змінювалася.

Для автовласників зміна назви області не означає зміну місця проживання – це не є підставою для перереєстрації транспортного засобу та внесення змін до техпаспорту. Але відповідні зміни можна буде внести у випадку продажу, дарування. Тут теж – жодних додаткових платежів.

Якщо якийсь чиновник наполягатиме на зміні номерних знаків чи техталону у зв'язку з перейменуванням – це корупція, каже В'ятрович.

Як діяти підприємцям

Їм потрібно внести зміни до статутних документів. Але ця процедура за чинним законодавством безкоштовна – не передбачено ні адміністративного збору, ні оплати послуг нотаріуса (нотаріальне засвідчення підписів на статуті скасовано).

Фізична особа-підприємець (ФОП) має внести зміни про свою нову адресу в Єдиний державний реєстр – це теж буде безкоштовно.

Нагадаємо, 20 червня у комітет Верховної Ради підтримав пропозицію перейменування Дніпропетровської області у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку.