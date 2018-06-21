Верховная Рада приняла закон "Про валюту"
В четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "Про валюту и валютные операции".
За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Отметим, принятие закона состоялось со второй попытки. В первый раз за него отдали свои голоса лишь 219 нардепов.
Его целью является обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.
В частности, закон позволит осуществить валютную либерализацию, то есть приведет к упрощению валютных операций украинцев и снимет валютные барьеры для инвестирования за границу.
Напомним, 17 мая Парламент в первом чтении принял закон "Про валюту", который предусматривает спросщення жизни Украинской, которые имеют дело с иностранной валютой.