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Верховная Рада приняла закон "Про валюту"

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Парламент принял закон "Про валюту"
Парламент принял закон "Про валюту" / Фото из открытых источников

В четверг, 21 июня, Верховная Рада Украины с третьей попытки приняла во втором чтении и в целом закон "Про валюту и валютные операции".

За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Отметим, принятие закона состоялось со второй попытки. В первый раз за него отдали свои голоса лишь 219 нардепов.

Его целью является обеспечение единой государственной политики в сфере валютных операций и свободного осуществления валютных операций на территории Украины.

В частности, закон позволит осуществить валютную либерализацию, то есть приведет к упрощению валютных операций украинцев и снимет валютные барьеры для инвестирования за границу.

Напомним, 17 мая Парламент в первом чтении принял закон "Про валюту", который предусматривает спросщення жизни Украинской, которые имеют дело с иностранной валютой.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Законопроект Валюта
Источник: 24 Канал
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