Инаугурацию Раиси планируют провести в иранском парламенте. Она состоится уже 5 августа 2021 года.

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"Я поддерживаю победу опытного, неутомимого, компетентного, популярного ученого Худжат аль-Ислам валь-муслимин Саид Ибрахима Раиси, и я назначаю его президентом Исламской Республики Иран", – сказал Хаменеи.

В то же время представитель президиума меджлиса Ирана Незам ад-Дин Мусави сообщил, что на церемонии инаугурации присутствовать будут 115 представителей 73 государств, в частности говорится о:

10 президентах;

20 спикерах парламента;

11 главах МИД;

10 других министрах;

послах президентов;

парламентских делегациях.

В Иране президентские выборы, на которых победу одержал Ибрагим Раиси, состоялись еще 18 июня. Явка на выборах была рекордно низкой для страны.

Что известно об Ибрагиме Раиси

На посту президента Ибрагим Раиси заменит Хасана Роухани, который поддерживал ядерное соглашение с Западом. Новый президент страны получил религиозное образование.

В 2014 – 2016 годах он возглавлял генеральную прокуратуру Ирана. В 2017 году Раиси участвовал в президентских выборах, но не смог набрать необходимого для победы количества голосов.