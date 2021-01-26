Кассационный уголовный суд Верховного Суда сообщил осужденному экс-президенту Украины Виктору Януковичу о том, что 15 марта рассмотрит жалобу его адвокатов относительно приговора Оболонского районного суда Киева и постановления Киевского апелляционного суда.

Источник: "Правительственный курьер"

Кассационный суд рассмотрит жалобу адвокатов экс-президента

Соответствующее сообщение, подписанное судьей Верховного суда Андреем Чистиком, разместили в газете от 26 января.

Кстати ВАКС отказал в заочном аресте Януковича: детали

В соответствии с определением от 15 января 2021 года рассмотрение уголовного производства по кассационным жалобам защитников... назначено в Кассационном уголовном суде Верховного суда на 11 часов 15 марта 2021 года,

– говорится в сообщении.

Этот же судья отдельным сообщением официально уведомил Януковича о дате и месте рассмотрения дела Кассационным уголовным судом.

Что известно о приговоре Януковичу

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России.

В то же время суд не признал вины Януковича в обвинениях в пособничестве относительно посягательства на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям.