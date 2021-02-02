Верховный суд 2 февраля рассмотрел дело по иску дистрибьютора сигарет "Тедис" против Антимонопольного комитета Украины и отменил судебные решения предыдущих инстанций.

Источник: Верховный суд

Суд удовлетворил кассационную жалобу ООО "Тедис Украина" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета Украины за 10 октября 2019 года "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа".

Этим решением АМКУ было признано, что ООО "Тедис Украина" вместе с группой других предприятий – производителей сигарет – совершили нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся ограничения доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи производителями сигарет.

Верховный Суд не оценивал фактические обстоятельства дела, а проверил правильность правовых выводов предыдущих судебных инстанций. Суд обратил внимание, что решение АМКУ за 10 октября 2019 года мотивировано преимущественно другим решением АМКУ и не содержит другой содержательной мотивации.

Учитывая это, что юридическая квалификация действий ООО "Тедис Украина" не основана на надлежаще установленных обстоятельствах, Верховный суд удовлетворил иск.

При этом, Верховный суд в пресс-релизе подчеркнул, что признание недействительным решения АМКУ не лишает АМКУ права провести повторную проверку с соблюдением требований действующего законодательства.