Все три судебных инстанции – Окружной административный суд Киева, Шестой апелляционный административный суд и Верховный Суд – признали результаты конкурса законными.
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Отменить результаты конкурса на должность главы Государственного агентства Украины по кино требовала одна из участниц конкурса – генпродюсер Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич.
Юлия Синькевич / Фото Cutinsight
Ее претензии к Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы и Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы суды отклонили как необоснованные.
Напомним, в 2019 году впервые прошел конкурс на должность главы Госкино. В нем участвовали 13 кандидатов. Они проходили:
- тестирование на знание законодательства,
- английского языка,
- ситуативного мышления и лидерских качеств.
Юлия Синькевич не смогла пройти собеседование в Нацагентстве госслужбы. Синькевич принимала участие в первом конкурсе, который остался без победителя и был объявлен новый конкурс.
Решение суда высшей инстанции окончательно и обжалованию не подлежит.