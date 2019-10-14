21:59
14 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДАНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ТАЙФУН ХАГИБИС

      Верховный суд отменил запрет продавать алкоголь ночью в Киеве

      60 Читати новину українською
      Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью
      Верховный суд отменил решение Киевсовета о запрете продавать алкоголь ночью / Иллюстративное фото

      Верховный суд признал незаконным решение о запрете продажи в Киеве алкоголя ночью – с 23:00 до 10 часов утра. Его Киевсовет принял еще два года назад.

      Постановление Киевсовета от 10 апреля 2017 признали незаконным суд первой инстанции –Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд. Соответствующее решение опубликовали в Едином реестре.

      Знайте больше: Как алкоголь влияет на организм: 10 страшных последствий злоупотребления спиртным

      Киеврада подала кассационную жалобу, однако Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

      Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Ночью в магазинах их купить нельзя, однако запрет не действует на кафе, бары, рестораны и тому подобное.

      Важно! Сейчас запрет на продажу алкоголя действует на основании другого решения Киевсовета – №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.

      В Киеве такое не впервые. Ранее Киевсовет уже запрещал продажу алкоголя в стационарных объектах торговли в то же время с 23:00 до 10:00. Но это также обжаловали в суде. Однако тогда в результате Высший хозяйственный суд постановил незаконным решение предыдущей инстанции, которая блокировала решение городского совета.

      Может ли вопрос о продаже алкоголя ночью решать местная власть?

      Она официально получила такое право в марте 2018 года. Тогда Верховная Рада приняла соответствующий закон, а впоследствии его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

      Документ предусматривает, что сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин субъектами хозяйствования в определенное, согласно их решению, время суток.

      blog_ava
      Военнослужащий, который захватил в плен 8 пророссийских боевиков: видео
      сегодня
      1379
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Новости Киева Алкогольный рынок Алкоголь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      сегодня , 18:14 О трагедии под Иловайском, коварстве России и первых успешных операциях: интервью Муженко
      Катерина Козачинська 403
      Главный матч года: анонс на игру Украина – Португалия
      сегодня , 16:28 Главный матч года: анонс на игру Украина – Португалия
      Ігор Саджениця 320
      Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: полное видео
      сегодня , 16:17 Марш "Нет капитуляции!" в Киеве: полное видео
      Олесь Друкач 917
      "Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
      сегодня , 16:01 "Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
      Юлія Ліпенцева 128
      Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      сегодня , 16:00 Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России
      Злой Одессит 1952
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук