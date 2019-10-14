Верховный суд отменил запрет продавать алкоголь ночью в Киеве

Верховный суд признал незаконным решение о запрете продажи в Киеве алкоголя ночью – с 23:00 до 10 часов утра. Его Киевсовет принял еще два года назад.

Постановление Киевсовета от 10 апреля 2017 признали незаконным суд первой инстанции –Окружной админсуд Киева, а затем Киевский апелляционный административный суд. Соответствующее решение опубликовали в Едином реестре.

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Киеврада подала кассационную жалобу, однако Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Решение о запрете вступило в силу в столице 24 октября 2018 года. Запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и столовых вин. Ночью в магазинах их купить нельзя, однако запрет не действует на кафе, бары, рестораны и тому подобное.

Важно! Сейчас запрет на продажу алкоголя действует на основании другого решения Киевсовета – №1529 / 5593 от 27 сентября 2018 года.

В Киеве такое не впервые. Ранее Киевсовет уже запрещал продажу алкоголя в стационарных объектах торговли в то же время с 23:00 до 10:00. Но это также обжаловали в суде. Однако тогда в результате Высший хозяйственный суд постановил незаконным решение предыдущей инстанции, которая блокировала решение городского совета.

Может ли вопрос о продаже алкоголя ночью решать местная власть?

Она официально получила такое право в марте 2018 года. Тогда Верховная Рада приняла соответствующий закон, а впоследствии его подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Документ предусматривает, что сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут устанавливать запрет продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин субъектами хозяйствования в определенное, согласно их решению, время суток.