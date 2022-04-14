По мнению Анатолия Федорука, украинцы не простят, если россияне не понесут наказание за свои преступления. Об этом он рассказал в интервью 24 каналу.

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Я все-таки верю и надеюсь, что мировое общество вместе с Украиной доведет дело до суда. Неважно, будет ли это Гаагский международный уголовный суд или другой трибунал. Главное, чтобы правосудие состоялось. Украинский народ никогда не простит, если этого не произойдет. Безответственность породит нашу ненависть ко всем без исключения россиянам в случае отсутствия справедливых приговоров за фактические преступления этих изуверов,

– заявил Анатолий Федорук.

При этом он признает, что кроме реальных исполнителей преступлений против мирного населения – российских военных оккупантов – ответственность должны понести и те, кто поддерживает путинский режим в России.

"Россия каким-то образом навязала своим гражданам, что нас нужно наказать за то, что у нас, простите, есть туалеты в домах", – рассказал Анатолий Федорук.

Важно! По состоянию на 12 апреля в Буче обнаружили тела 403 мирных жителей, убитых и замученных российскими военными за время оккупации. Однако количество жертв может быть значительно выше. Так как каждый день правоохранители находят тела убитых и замученных людей, в том числе и братские могилы.

Мэр Бучи соглашается, что если виновные в военных преступлениях россияне не понесут заслуженное наказание, то Украина может применить и аналог израильской тайной службы "Моссад". Она после Второй мировой войны занималась поиском лиц, причастных к истреблению евреев.

"Если правосудие не будет доминировать в отношении этих уродов, то однозначно что-то аналогичное ("Моссаду" – 24 канал) будет. Думаю, что и после оглашения приговоров судов, их будут преследовать члены семей пострадавших. Они будут в гробах переворачиваться", – убежден Анатолий Федорук.

Как восстанавливается Буча после встречи с российскими захватчиками и безопасно ли возвращаться туда? Попробуют ли "путинские воины" снова штурмовать Киев и какова вероятность победы правосудия? В рамках проекта "Интервью 24" мы поговорили об этом с Анатолием Федоруком. Текстовую версию интервью читайте по ссылке.

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