Политик поблагодарил парламент за одобрение обращения. Заметим, что документ поддержал 331 нардеп, сообщает 24 канал.
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Только что Верховная Рада поддержала инициированное мной и коллегами постановление. Оно о том, чтобы обратиться к международному сообществу с просьбой не признавать одиозных идей Кремля, который хочет признать независимость самосоздавшихся и самопровозглашенных образований на наших украинских землях,
– рассказал Бакунец.
Нардеп верит, что международное сообщество поддержит Украину.
"Сохраняйте спокойствие, мы в безопасности, потому что у нас крепкая армия", – подчеркнул политик.
Бакунец прокомментировал обращение к государствам о непризнании боевиков:
Куда направят обращение
Документ с просьбой не признавать российских наемников Совет отправит в ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, правительствам и парламентам государств мира и т.п.
Что этому предшествовало
- Инициаторами признания боевиков на Донбассе стали российские коммунисты.
- 14 февраля профильный комитет Госдумы поддержал сразу два проекта постановления о признании своих марионеток.
- 15 февраля российский парламент одобрил документ. Теперь его направят президенту Владимиру Путину.