Российские оккупанты на днях и ночами стреляют по Мариуполю. Через два месяца они фактически уничтожили весь город. Несмотря на это, в нем все еще остаются военные и мирные жители.

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От переписки сжимается сердце

В сети появился скриншот трогательного общения. В нем дочь пытается поддержать военную мать, которая сейчас находится в Мариуполе.

– Та лестница, что на фото, рухнула полностью. Два раза очень сильно ударили. Нас бомбят.

– Держись, мама. Я рядом. Все будет хорошо. Веришь мне? Люблю тебя сильно! Скоро увидимся, обещаю.

– Сидим в касках и брониках. Верю и потому живу.



Переписка мамы-военной с дочерью затронет каждого / Скриншот

Кратко о ситуации в Мариуполе

Город уже в течение двух месяцев находится в блокаде российских оккупантов. За это время враги практически полностью разрушили его, убив не менее 22 тысяч человек .

Металлургический комбинат "Азовсталь" стал настоящим убежищем для мирного населения, а также военных. Поэтому предприятие российские захватчики беспрестанно обстреливают.

Известно, что ранее Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали". В то же время оккупанты решили не слушать президента России, продолжая бомбардировку комбината .

Украинская сторона продолжает требовать открытия гуманитарных коридоров. Но представители страны-агрессора срывают эвакуацию из Мариуполя, а также принудительно вывозят его жителей в Россию.

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