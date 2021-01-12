Верланов подчеркнул, что если посчитать чисто налоговые платежи, то новая-старая команда ГНС в 2-4 кварталах направила в бюджет на 7% меньше, чем в прошлом году.

На прошлой неделе Министерство финансов и Государственная казначейская служба отрапортовали о перевыполнении плана по поступлениям в бюджет 2020 года. По оперативным данным, в этом году в общий фонд государственного бюджета поступило 877,6 миллиарда гривен, план выполнен на 102,2%. Но так ли все хорошо на самом деле?

Об этом пишет экс-глава ДПС Сергей Верланов в своей колонке для издания "Новое время".

Гостаможслужба 2020 год полностью провалила. После увольнения М. Нефьодова Минфин еще трижды менял руководителя ведомства, что привело к полной дезорганизации ее работы. Смена главы ГТС каждый раз приводила к массовым "чисткам" и замене "чужих" людей своими. В результате таможня оказалась неспособна выполнить даже уменьшенный план, направив в бюджет на 28 млрд меньше запланированного,

– отметил Сергей Верланов.

Согласно официальным цифрам, по итогам 2020 года налоговая урезанный индикатив Минфина перевыполнила на 10,7%, или на 49,1 миллиарда гривен. При этом прирост к прошлому году составляет 11%, или 50,2 миллиарда гривен. Но эти цифры, по мнению Верланова, манипуляция.

"Прежде всего, согласно закону 466 (законопроект 1210), в 2020 году уплата дивидендов государственными компаниями впервые была переквалифицирована в налоговый платеж. Эти изменения фактически и позволили сегодняшнему руководству ГНС зачислить себе в заслугу уплате в государственный бюджет 35,8 миллиарда гривен от Нафтогаза и 25,6 миллиарда гривен от государственных банков (в основном от Приватбанка), чего в 2019 году не могло быть в принципе. То есть, + 50 миллиардов прироста налоговых платежей прошлого года в один миг превращаются в -11. Итак, имеем дело с откровенной манипуляцией данными со стороны Минфина и ГНС, которые тиражируются в информационном пространстве. Только этого аргумента достаточно, чтобы" умножить на ноль" все подобные бравурные заявления, однако он далеко не единственный", – пишет экс-глава ДПС.

Он также отметил, что если посчитать чисто налоговые платежи, то новая-старая команда ГНС в 2-4 кварталах направила в бюджет на 7% меньше, чем в прошлом году.

"Об этом почему – то не говорят комментаторы, участвующие в создании мифа о крепком хозяйственнике Любченко", – отметил эксперт.

Сергей Верланов подчеркнул, что по сравнению с 2019 годом произошло сокращение импорта на 10,2%.

"Что это значит конкретно для ДПС? Это означает, что в системе было на 10,2%, а это почти 30 миллиардов гривен, меньше налогового кредита, который бы использовался бизнесом в своей деятельности и уменьшал бы количество НДС к уплате в государственный бюджет. Во-вторых, это – экспорт, который уменьшился по сравнению с 2019 годом на 1,7%. Это напрямую повлияло на объем возмещенного НДС, год к году уменьшился на 8,8%. Таким образом, сумма возмещенного НДС, которая не соответствует сокращению экспорта, говорит об искусственном влиянии на процесс возмещения. В свою очередь, рекордное возмещение в декабре на сумму около 14,5 миллиарда гривен говорит о том, что проблемы налоговой с возвратом НДС бизнесу серьезно накапливаются", – отметил Сергей Верланов.

По его словам, по итогам года налоговая перевыполнила план по НДС примерно настолько, насколько Таможня недовыполнила его.

"В этом году власть четко показала, что фискальный государства прицел сместился на простых граждан, которые, в отличие от олигархов, не могут поставить своего министра, купить депутатов или заказать уголовное преследование. Это положение вещей теперь законодательно закреплено в бюджете 2021, который принят именно в интересах крупного бизнеса, а не людей", – пишет Сергей Верланов.