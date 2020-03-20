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      Верланов: Бизнес своевременно будет получать возмещение НДС даже в условиях карантина

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      Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов ответил на самые распространенные вопросы относительно принятых Верховной Радой 17 марта законов, направленных на противодействие распространению эпидемии коронавируса в Украине и поддержку бизнеса в этих сложных условиях.

      Об этом говорится в его видеоблоге на YouTube.

      В частности, по словам главы ГНС, в результате принятых законов на два месяца, а именно на март и апрель, были освобождены физические лица-предприниматели (ФЛП) на всех системах налогообложения, самозанятые лица, а также члены фермерских хозяйств от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ).

      Вместе с тем, как сообщил Сергей Верланов, обязанность платить ЕСВ и НДФЛ за работников, работающих на физических лиц-предпринимателей, – сохраняется. "ФЛП не платит ЕСВ за себя, а за людей, которые на него работают, – платит", – заявил он.

      Сергей Верланов подчеркнул, что не нужно подавать каких-либо специальных заявлений, чтобы освободиться от обязанности уплаты ЕСВ, ведь "это происходит автоматически". Также, по его словам, на период карантина будет засчитываться в страховой стаж из расчета минимальной суммы ЕСВ даже без его уплаты. "Если физическое лицо-предприниматель хочет заплатить больше, то закон не запрещает этого делать", – подчеркнул он.

      Также глава налоговой разъяснил, что делать тем плательщикам, которые предусмотрительно уплатили ЕСВ заранее. По его словам, указанные суммы, то есть за март и за апрель, будут означать переплату, и эта переплата зачисляется автоматически в соответствии с представленной плательщиком декларацией в следующих периодах. "Также это можно будет сделать по заявлению. В любом случае, эти средства не пропадут, они будут зачислены", – отметил Сергей Верланов.

      К тому же глава налоговой рассказал, что согласно принятым изменениям программные регистраторы расчетных операций (РРО) будут введены в действие с 1 августа. Их можно будет использовать наряду с классическими РРО.

      "Так называемая всеобщая фискализация для физических лиц-предпринимателей планировалась в два этапа, то есть сначала она внедряется для так называемых рисковых групп. Это – торговля в интернете, торговля ювелирными изделиями, деятельность туристических агентств и прочее. Для этой категории физических лиц-предпринимателей обязательная фискализация с применением, в том числе, программных РРО, предполагается отныне с 1 января 2021 года, а общая фискализация для ФЛП 2, 3 и 4 групп будет введена с 1 апреля 2021 года", – заявил глава ГНС.

      Кроме того, Сергей Верланов затронул вопрос декларирования доходов физических лиц. По словам главы налоговой, срок подачи деклараций был подвинут с 1 мая на 1 июля. "Не надо в это время идти в ЦОПы (Центры обслуживания плательщиков – 24 канал) и нести свою декларацию, подвергать себя опасности. Есть время подготовиться и подать ее до 1 июля, в том числе через наш Электронный кабинет", – сообщил он.

      В своем видеоблоге Сергей Верланов также рассказал, что согласно принятому Верховной Радой закону был введен мораторий на все проверки, которые проводит Государственная налоговая служба, на период с 18 марта по 31 мая 2020 года.

      "Общее правило – в это время документальных и фактических проверок не будет. По тем проверкам, которые успели закончиться до 18 марта, процедуры обжалования будут проводиться в порядке, определенном действующим законодательством. Другие проверки начинаться не будут. Также Государственная налоговая служба до 30 марта на своем сайте обнародует новый план-график проверок, и все, кто был в плане на этот период, в который был введен мораторий, будут подвинуты соответственно на следующие периоды", – заявил глава ГНС.

      В то же время, как сообщил Сергей Верланов, законы не запретили проведение камеральных проверок и документальных проверок по налогу на добавленную стоимость.

      "Это очень важно для получателей НДС, для крупных предприятий, на которых тяжело трудятся много людей и должны получать зарплату. Государственная налоговая служба будет поддерживать всех украинцев, отечественный и международный бизнес, работающий в Украине, сохраняет свои рабочие места. Поэтому эта возможность для нас осталась. Мы будем работать вместе с бизнесом для того, чтобы все получили возмещение НДС в определенный законом срок", – подытожил он.

      Полную версию видео, в котором Сергей Верланов разъясняет изменения для плательщиков налогов на период карантина, можно посмотреть ниже.

      Смотрите видео о новых законах по поддержке бизнеса на период карантина

      Напомним, ранее Государственная налоговая служба Украины презентовала серию видеоуроков о том, как пользоваться электронными сервисами. Так, первый видеоурок посвящен заполнению декларации об имущественном состоянии и доходах граждан.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины ФОПы
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