Усилят ли светомаскировку в Украине: военный объяснил, почему над этим задумались

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" Иван Киричевский. По его словам, светомаскировка в Украине активно применялась еще в 2022 году. Тогда в этом был смысл.

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Почему сейчас задумались о возобновлении светомаскировки?

Как подчеркнул Киричевский, в 2022 году у России еще не было КАБов, которые можно запускать за десятки километров от линии фронта. Тогда самолеты врага подлетали непосредственно к украинским городам. А один из российских вертолетов даже залетел в Полтавскую область, где вел огонь. Когда вражеская авиация перестала пересекать линию фронта, необходимость в светомаскировке отпала.

Сейчас об этом заговорили из-за того, что враг устанавливает на дроны дополнительную навигационную систему "Сусанин". Известно, что в бортовом компьютере беспилотника проложен подробный маршрут полета на основе спутниковых снимков. В случае действия РЭБ дрон может сбиваться с маршрута. И тут уже помогает модуль "Сусанин".

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Фактически это камера, которая оценивает, правильно ли летит беспилотник. Если он отклонился, то она корректирует курс вместе с системой GPS-навигации. При корректировке помогают различные световые ориентиры ночью– сказал Киричевский.

Почему в Украине снова говорят о светомаскировке: смотрите видео 24 Канала

При этом не стоит забывать, что в условиях светомаскировки будет сложно работать и украинской авиации, которая сбивает беспилотники.

Летчикам с воздуха тоже не будет видно света. Соответственно, важно, чтобы не случилось так, что дрон сбивают непосредственно над населенным пунктом. Поэтому важно ограничить возможности врага, но не повлиять на нашу авиацию– подчеркнул военный.

Добавим, что в Киевской области районам и общинам уже поручили усилить светомаскировку. Ограничения помешают врагу ориентироваться на местности во время воздушных атак. Это особенно актуально в период длинных зимних ночей.