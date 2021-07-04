Глава британского правительства намекнул, что сборной Англии останавливаться на полуфинале не стоит. А стоит таки выйти в финал, который состоится, собственно, в Лондоне – на стадионе Уэмбли.

К слову Англия в матче с Украиной установила новый рекорд чемпионатов Европы

"Bring it home"

Джонсон написал в твиттере:

Великолепная игра сборной Англии. Мы все болеем за вас в полуфинале, bring it home (верните домой – 24 канал).

Заключительная фраза – это намек на песню Three Lions, в которой есть такой текст:

"It's coming home, football's coming home" – "Он возвращается домой, футбол возвращается домой".

Очевидно, речь о том, что Англия ни была в полуфиналах чемпионатов Европы с далекого 1968 года. Да и тогда участие в полуфинале можно считать условным достижением:

В финальной части участвовали 4 команды, поэтому там и были только полуфиналы, финал и матч за третье место – который Англия выиграла у СССР, перед тем проиграв Югославии.

Заметим, финал Евро-2020 состоится именно в Англии – на стадионе Уэмбли. Неудивительно, что англичане очень хотели бы видеть там именно свою национальную сборную.