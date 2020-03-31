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      БЛОГ Денис Казанский
      Украинский блоггер, журналист и политический обозреватель

      Верните мораторий на землю, или История одного земельного магната

      -
      Депутат групи "За майбутнє" Ігор Колихає / nzg

      Нет ничего смешнее, чем читать горестные причитания о том, как "проклятая власть распродает украинскую землю". Просто удивительно, как до сих пор работает этот развод.

      Вот просто один пример.

      Народный депутат Игорь Колыхаев из Херсонской области последовательно выступает против продажи земли. В Раде естественно тоже голосовал против закона. При этом Колыхаев по случайному стечению обстоятельств является крупным латифундистом. Давайте посмотрим его декларацию:

       

       

      Декларация Колыхаева богатая на землю 

      Только в прошлом, 2019 году депутат Колыхаев стал собственником 11 земельных участков общей площадью под сотню гектар. Это официальная, открытая информация.

      Срездний размер этих участков 6-8 Га. То есть, это самые обычные земельные паи, которые противник продажи земли каким-то образом получил в собственность.

      Мистика! Землю продавать нельзя, а земельные участки у земельных магнатов множатся со скоростью коронавируса. Как же так? Закона нет, а земля в собственности появляется?

      Вероятно, разгадка этого удивительного украинского феномена кроется в другой части декларации депутата Колыхаева. Там, где указаны доходы и подарки. В этом разделе мы видим, что депутат целых 10 раз получал наследство от разных, никак не связанных с ним людей. То есть, применялась известная и отработанная в Украине схема, когда земля просто оформлялась окольными путями в обход моратория на продажу.

       

      Наследство от незнакомцев. Всем бы так!

      Вот так это и работает. Жопа есть, а слова нет. Продавать землю нельзя, а приобретать можно. Чем и пользуются всякие проходимцы, которые продолжают вешать лохам лапшу на уши про то, что нельзя "продавать землю-матушку".

      Только ни Тимошенко, ни Шуфрич, ни какой другой проходимец, ревущий сейчас о том, что нельзя продавать землю, не расскажут вам про таких "депутатов Колыхаевых", в интересах которых они на самом деле работают. Все сторонники моратория будут делать вид, что этих схем не существует. И депутат Колыхаев, как мы видим, самый первый из них. Потому что промутить пай по мутной схеме, за копейки – оно ж конечно выгоднее, чем купить по рыночной цене.

      Автор: Денис Казанский
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Рынок земли Коррупция
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