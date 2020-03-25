Вероятно рынок труда не будет проголосован, – Милованов

Перезагрузка рынка труда скорее всего не произойдет. Остановлены также голосования рынка земли и работу над приватизацией. Такое мнение высказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

Экс-министр отметил, что в Украине не работает ни один из основных рынков государства.

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"Читая Карла Маркса или Грегори Манко, это классические учебники в США, везде написано, что есть 3 классических рынка, факторы производства: капитал, труд и земля. Ни один рынок в Украине не работает – это ответ на то, почему мы бедные", – сказал Милованов.

Милованов отметил, что во время, когда он был министром экономики, правительство пыталось сделать реформы всех 3 рынков. Капитал – через приватизацию и государственно-частное партнертство. И начать изменения, по его словам, удалось.

Это все было запущено: где-то более успешно, где-то менее. Однако как мы видим, рынок земли еще не проголосовали. Мне грустно, но я подозреваю, что рынок труда так и не будет проголосован. А по приватизации мы видим, что есть остановка. Есть некий откат,

– пояснил экс-министр.

Милованов заверил, что во время его работы экономическая ситуация в стране улучшалась.

"Это нужно просто делать, мы запустили процессы и удержали макроэкономическую стабильность. Инфляция упала в наше время. Гривна выросла. Проценты, под которые мы занимали деньги, упали до минимальных. Ситуация улучшалась", – сказал Милованов.

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