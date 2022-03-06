Война идет уже 11 дней. Россия напала на Украину и пытается ее уничтожить. Но сопротивление украинцев – ожесточеннейшее. Они ведь защищают свою родную землю. И верят все как один, что "Будет весна".

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Именно эту песню Макса Барских Государственная пограничная служба Украины опубликовала в своем фейсбуке. К слову, ее можно прослушать и в ютубе певца.

Макс Барских, "Будет весна"

Вот так сам Барских подписал клип и патриотическую песню:

Сегодня каждый из нас делает все возможное, чтобы спасти свою страну – место, где мы рождены, где растут наши дети и похоронены наши предки. Где каждый город родной и каждая улыбка греет по-особому.

Я горжусь нашей силой и волей, я бесконечно горд быть украинцем. Сегодня МЫ ВСЕ – УКРАИНА! Мы – клетки одного организма, поэтому каждая потеря бьет прямо в сердце, каждая победа позволяет перевести дыхание.

Я верю, мы непобедимы, и спасибо каждому солдату – вы бесстрашные воины, вы – наша Надежда.