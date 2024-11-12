Речь о вертолете Ка-52, сбитом 7 ноября. Тогда оккупанты не привели подробностей, теперь они есть. 24 Канал тоже ознакомился с публикацией россиян и расскажет о ней своим читателям.

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Как сбили вражеский Ка-52

Сразу следует сказать, что тон публикации очень специфический. Люди постарше узнают в нем официоз газеты "Правда", а младшие справедливо решат, что это кринж.

Обычный боевой вылет сводного отряда Ка-52, Ми-28НМ и Ми-8. Ничего не предвещало трагедии. Мужики смело летели к переднему краю, понимая, что там НАШИ Парни, отбивают НАШУ РУССКУЮ землю и им срочно нужна помощь. А враг знал. И враг готовился. Практически невидимая для глаза и смертоносная угроза в виде FPV-дрона уже ждала в воздухе свою жертву,

– повествуется во вражеском паблике.

Невозможно поверить, что это пишет человек, который знал погибшего лично. Ведь слова, построение предложений, использование литературных штампов, большие буквы – все настолько патетическое, что создается впечатление, будто это упражнение по стилистике. Или что сообщение на самом деле призвано высмеять событие.

Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда сделал скриншот того самого сообщения:

"Засада. Удар. Взрыв и доли секунды на принятие командиром решения – "На себя!" Ка-52 – единственный в мире вертолет, способный спасти жизнь экипажа. Нужны только высота и время. И того, и другого было мало для двоих. Командир спас молодого штурмана, но сам с этого вылета не вернулся", – продолжает выжимать слезу из читателя автор канала.

Далее – угадайте что – нам рассказано, что "герой" рос сиротой, у него остались жена и маленькая дочь. Все в соответствии с мелодраматическим каноном.

Ожидаемая просьба о помощи довольно интересна. Автор признает, что "это мы делали уже много раз", то есть что потерь у российских авиаторов много. А еще вдруг начинает сомневаться в том, что Путин поможет своим приспешникам выплатами.

"Давайте соберем хотя бы 500 000, для начала. Эта помощь – показывает, что наши ребята НЕ Зря гибнут за Родину! И что российские патриоты со всего мира – уважают их память! Безусловно, государство поможет тоже, но хоронить, платить, кормить детей и жить нужно просто сейчас", – жалуется он.

И в конце добавляет уже совсем неуверенно: "Если вдруг денег будет больше, то все направим на помощь фронту, чтобы было меньше трагических потерь!" То есть есть большие сомнения, что сумму соберут.

Интересно! В ГУР говорят, что пилоты оккупантов деморализованы. ФСБ работает на опережение, опасаясь, что они захотят сконтактировать с украинской разведкой.