Очередная партия техники врага была сбита бойцами Воздушных сил ВСУ 8 апреля. Официально подтверждено о как минимум трех обезвреженных целях – крылатой ракете, беспилотнике и одном вертолете.

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При этом сбивают российские вертолеты не только Воздушные силы. Еще один вражеский вертолет сбили военные из Операции объединенных сил на Востоке.

Ударные группы бомбардировочной и штурмовой авиации под прикрытием истребителей продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам.

Новейший беспилотник стал металлоломом

Украинские военные похвастались и сбитым еще 7 апреля беспилотником. Оказалось, что это "Орион" – новейший ударный БпЛА оккупантов. Он может нести как ракетное вооружение, так и корректируемые бомбы.

Новое вооружение

8 апреля Воздушные силы получили первую помощь от стран-партнеров НАТО – зенитный ракетный комплекс С-300, который в ближайшее время станет на вооружение. Эту систему передала Украина Словакия. Ее транспортировка длилась два дня и держалась в секрете. И только когда система оказалась на территории Украины, о ней сообщили официально.