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Вертолет спасателей упал на Харьковщине: есть пострадавшие

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Вертолет, задействованный в тушении лесного пожара, упал на Харьковщине
Вертолет, задействованный в тушении лесного пожара, упал на Харьковщине / Пресс-служба ГСЧС

Еще одна авария с вертолетом произошла 6 сентября. В этот раз на Харьковщине упал вертолет спасателей.

Как подтвердили 24 Каналу в пресс-службе Нацполиции Харьковщины, вертолет ГСЧС был задействован во время тушения лесного пожара.

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Авария произошла в Красноградском районе.

По предварительной информации, пилот не справился с управлением, когда набирал воду для тушения пожара.

В результате аварии травмированы 4 человека.

На месте работают спасатели и правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Известно, что в 14:18 пожарным поступило сообщение о возгорании, которое произошло на территории Красноградского лесничества на Харьковщине.

Лесной пожар распространился на площадь порядка 5 гектаров.

В пресс-службе ГСЧС Харьковской области сообщали, что для тушения пожара готовили пожарный самолет АН-32.

Напомним, утром 6 сентября еще одна авиакатастрофа произошла на Трухановом острове в Киеве – там разбился вертолет, принадлежавший экс-заместителю Администрации Порошенко Юрию Косюку. К счастью, в результате аварии никто не погиб. Двое людей получили травмы.

Теги: Новости Украины Новости Харькова ГСЧС Аварии и ДТП авиация Пожар
Источник: 24 Канал
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