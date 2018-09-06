Вертолет спасателей упал на Харьковщине: есть пострадавшие

Еще одна авария с вертолетом произошла 6 сентября. В этот раз на Харьковщине упал вертолет спасателей.

Как подтвердили 24 Каналу в пресс-службе Нацполиции Харьковщины, вертолет ГСЧС был задействован во время тушения лесного пожара.

Читайте также: Авиакатастрофа на Трухановом острове в Киеве: появились новые детали (фото и видео)

Авария произошла в Красноградском районе.

По предварительной информации, пилот не справился с управлением, когда набирал воду для тушения пожара.

В результате аварии травмированы 4 человека.

На месте работают спасатели и правоохранители, которые выясняют обстоятельства инцидента.

Известно, что в 14:18 пожарным поступило сообщение о возгорании, которое произошло на территории Красноградского лесничества на Харьковщине.

Лесной пожар распространился на площадь порядка 5 гектаров.

В пресс-службе ГСЧС Харьковской области сообщали, что для тушения пожара готовили пожарный самолет АН-32.

Напомним, утром 6 сентября еще одна авиакатастрофа произошла на Трухановом острове в Киеве – там разбился вертолет, принадлежавший экс-заместителю Администрации Порошенко Юрию Косюку. К счастью, в результате аварии никто не погиб. Двое людей получили травмы.