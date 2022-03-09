Об этом в эфире 24 канала заявил бывший министр Грузии и доброволец "Интернационального легиона обороны Украины" Ираклий Окруашвили. Он также добавил, что сейчас весь цивилизованный мир помогает Украине.

По теме Бывший министр обороны Грузии вступил к нам в ряды добровольцев

Мир должен знать

По его словам, многим кажется, что страны-союзники "не так сильно и помогают". Однако на самом деле эта индивидуальная помощь очень важна.

Весь мир должен знать, что происходит. Если бы кто-то рассказывал мне об этих событиях, и я бы не видел их собственными глазами, то, возможно, имел бы неверное представление обо всем,

– заметил Окруашвили.

Действия России – фашизм

Он подчеркнул, что ему до сих пор сложно поверить в то, что делают российские оккупанты в Украине в 2022 году. По его словам, действия России можно назвать фашизмом.

"Я смотрел, как безжалостно бомбят населенные пункты, видел разрушенную церковь, кладбище. Они бомбят и сжигают дома, несмотря на то, есть там военные или нет. Именно это и означает тот фашизм, который знаем из книг и фильмов", – подытожил Окруашвили.

Экс-министр Грузии заявил, что весь мир должен знать, что происходит в Украине: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!