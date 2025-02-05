Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Какой будет весна в 2025 году

Согласно последним расчетам мировых центров погоды, весна в Украине также ожидается теплой, на 1 – 2 градуса выше нормы. Однако возможны и заливы холода,

– рассказала метеоролог.

Проведенные исследования показывают, что количество волн холода и резких похолоданий в Украине весной меняется несущественно.

В то же время в этом году рано начинается вегетационный период. Такие процессы в апреле и особенно в мае могут быть очень опасными и нанести большой ущерб урожаю.

В ответ на вопрос, когда ожидать наступления метеорологической весны, Вера Балабух отметила, что это явление начинается, когда наблюдается устойчивый переход средней за сутки температуры воздуха через 0 градусов в сторону повышения.

По словам метеоролога, глобальное потепление существенно повлияло не только на продолжительность зимы, но и на начало весны, который сместился на более ранние сроки по сравнению с серединой и даже концом прошлого века.

В некоторые годы у нас вообще температура воздуха может не опускаться ниже 0 градусов на длительный период. Поэтому можно говорить, что осень плавно переходит в весну, минуя стадию зимы,

– говорит Балабух.

По ее словам, именно такие процессы мы наблюдаем в этом году в Украине во многих регионах.