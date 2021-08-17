О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 17 августа – в программе.

К теме Adidas продаст один из своих самых известных брендов: почему компания потеряет более миллиарда долларов

Фейки о появлении коронавируса

В шанхайской ежедневной цифровой платформе Shine написали, что европейский биолог Уилсон Эдвардс вышел на первый план с поразительными утверждениями о том, что Всемирная организация здравоохранения ответственна за пандемию COVID-19. Все публикации ученый постил в фейсбуке, а оттуда его выводы о причастности ВОЗ и США к пандемии репостили себе китайские медиа, в частности:

CGTN;

Shanghai Daily;

Global Times.

В Японии производят газ из рамена

Японская транспортная компания производит дизельное топливо из рамена. Директор автомобильной компании Масуми Нисида имеет 170 грузовиков. Некоторые из них ездят не на бензине или дизеле, а на биотопливе из бульона. Мужчина научился отделять свиной жир из бульона и смешивать его с жидкостью из отработанного масла.

Подробнее читайте здесь Когда еда может быть горючим: в Японии автомобили начнут ездить на остатках рамена

Фальшивый храм в Мексике

В Мексике построили фальшивый храм ацтеков вместо того, чтобы починить настоящий священный храм. По версии журналистов Vice News, после вступления в должность, президент Лопес Обрадор сократил бюджет городского головы Темпло Майора на 75%. Это помешало продолжению раскопок и, очевидно, оставило в Национальном институте антропологии и истории страны мало денег, чтобы починить поврежденную кровлю.

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Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 17 августа: смотрите видео