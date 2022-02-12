О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 12 февраля – узнавайте в программе.

К теме Meta рассматривает возможность полного закрытия Facebook и Instagram в Европе, – британские СМИ

Возвращение Пэн Шуай

Спортсменка Пэн Шуай дала первое интервью после сообщения об изнасиловании со стороны вице-премьера Китая. Шуай под давлением "заверила", что живет нормальной жизнью, а сообщение о сексуальном насилии – "какой-то бред".

Неудачи Юдзуру Ханю

Японский ледовый принц Юдзуру Ханю заверил, что ямка во льду испортила ему жизненно важный прыжок во время короткой программы на Олимпийских играх. Японец должен был исполнить четверной сальхофе, однако не получилось.

Эйджизм в Tinder

Исследования еще с 2015 года показали, что Tinder взимает больше платы за Tinder Plus, если пользователю больше чем 30 лет. Из-за этого даже в 2018 году суд признал платформу виновной в дискриминации, однако компания обещает это исправить лишь во второй половине 2022 года.

Читайте больше В Tinder теперь можно искать пару на основе музыкальных предпочтений

Обновление в Peloton

Генеральный директор компании по производству тренажеров Peloton Джон Фоли уходит в отставку, а фирма сокращает 2800 рабочих мест. Peloton попал в скандал из-за беговых дорожек – из-за них страдали дети.

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