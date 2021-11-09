О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 9 ноября – узнайте в программе.

К теме В Глазго тысячи климатических активистов вышли на митинг: чего требуют

Суд над итальянской мафией

В Италии суд вынес первые приговоры в крупнейшем за последние 30 лет судебном процессе против самой могущественной мафиозной группировки Италии. Перед судом предстали 355 членов клана Ndrangheta. Все происходило в специально оборудованном судебном зале в городе Ламенция-Терме в Клабрии. Именно в этом регионе мафиозные кланы имеют значительное влияние.

Дезинформация в Facebook

Журналисты Vice News пообщались с активистами, которые исследуют вопросы климатической дезинформации в Facebook. Начиная с января, количество соответствующих сообщений и групп выросло на 77%. Одно из исследований указывает на то, что большинство из них, а именно 69%, поступают всего от 10 изданий.

Интересно Соцсеть Facebook отключила важную функцию: как это повлияет на пользователей

Публичное вскрытие в США

В США 98-летний Дэвид Сондерс попросил, чтобы после смерти его тело отправили для научных исследований. В одном из университетов от такого отказались, ведь мужчина погиб от инфекции, поэтому его жена обратилась в компанию-посредника. Однако впоследствии она узнала, что тело вскрыли на глазах у примерно 70 зрителей. Действо организовали в обычной гостинице.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 9 ноября: смотрите видео