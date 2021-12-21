Какие другие интересные события произошли в мире по состоянию на 21 декабря – читайте далее.

Обратите внимание На Прикарпатье банда похищала и пытала людей, чтобы "выбить" у них деньги

Брауни из каннабиса

Компания по производству каннабиса испекла крупнейший в мире брауни. Он весит 385 килограммов и содержит 20 тысяч миллиграммов тетрагидроканнабинола.

TikTok врывается в ресторан

В марте 2022 года TikTok планирует запустить собственный ресторан по доставке. Будет помогать в воплощении этого намерения контора Virtual Dining Concepts. Фишка TikTok Kitchen в том, что все меню планируют основать на самых популярных рецептах, которые есть в этой соцсети.

Интересно Netflix запустил аналог TikTok со смешными эпизодами из фильмов и сериалов

Новый стендап Луиса Си Кея

Луиса Си Кея раскритиковали за его новый стендап под названием "Извините". Люди протестуют во время его концертов и призывают отказаться от походов на стендапы комика, ведь он домогался к женщинам. Луиса Си Кея не наказали за это, а спокойно разрешили продолжить карьеру.

Как оживить детские рисунки

Специалисты из компании Meta занялись разработкой использование искусственного интеллекта для анимации детских рисунков. Рисунок ребенка требуется:

скачать на соответствующий сайт;

подождать, пока искусственный интеллект все проанализирует и предложит вам выставить опорные точки;

выставить их на руки, ноги, голову и на все, что должно двигаться;

далее система предложит выбрать вариант анимации.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 21 декабря: смотрите видео