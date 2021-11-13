Другие события, которые произошли в мире по состоянию на 13 ноября – узнайте в программе.

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Самый здоровый сон

Группа британских исследователей из Биобанка опубликовала исследование о сне, участие в котором приняли 88 тысяч добровольцев. Сердечно-сосудистые заболевания обнаружили у людей, которые в течение 6 лет ложились спать раньше 22:00 или позже 23:00.

Вакцинация в Сингапуре

Сингапурцы, которые не вакцинировались "по собственному выбору", больше не будут получать бесплатное медицинское лечение. По состоянию на ноябрь 2021 года, непривитых в Сингапуре 15% людей.

Платный инстаграм

Instagram тестирует новую функцию подписок, чтобы помочь авторам получать ежемесячный доход. Стоимость подписки составляет от 1 до 5 долларов. В компании объяснили, что это нужно для того, чтобы у подписчиков был доступ к уникальному контенту.

Подробнее Instagram тестирует платную подписку: чего ждать пользователям

Netflix для детей

Netflix запускает функцию, подобную TikTok, которая будет показывать детям короткие ролики из детских фильмов и шоу. Функция от Netflix получила название "Детские клипы" и пока она будет доступна только для IOS.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 13 ноября: смотрите видео