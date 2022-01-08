О других событиях, которые произошли в мире за 2021 год – узнавайте в программе.

Интересно Вести Глобалайз. Солянка: В Австралии решили изолировать домашних котов

Смерть от насекомых

С начала 2000 по 2017 годы в США от укусов шершней, ос и пчел погибли более тысячи человек. В среднем это 62 жертвы за год.

Ежегодно в больницы из-за укусов этих насекомых обращаются более 200 тысяч американцев. Однако нарваться на пчелу довольно сложно – просто так она не жалит.

Олимпиец-террорист

На Олимпийских играх в Токио произошла интересная история. Спортсмена, выигравшего золото, обвинили в принадлежности к группировке, которую в США считают террористической.

Больше выпусков программы "Вести Глобалайз" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск "Вести Глобалайз. Солянка" на 24 канале: смотрите видео



