Что еще интересного произошло в мире за 2021 год – узнайте в программе.
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Экологическая Coca-Cola
Coca-Cola планирует протестировать первые бумажные бутылки в рамках досрочной стратегии. Компания планирует перейти на безотходное производство к 2030 году.
Аренда охранников
В мире работает уникальное приложение для того, чтобы снимать охранников. Приложение работает через командный центр, где есть база спецагентов, работающих круглосуточно.
Полный выпуск программы "Вести Глобалайз. Солянка": смотрите видео