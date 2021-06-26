О других интересных событиях, которые произошли в мире за неделю – в программе.
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iPhone 13 и предрассудки пользователей
Уже осенью 2021 года должны презентоваnm новый IPhone. Однако один из 5 клиентов заявил, что не будет покупать iPhone 13 из-за предрассудков. 74% опрошенных считают, что следующую модель iPhone не стоит называть "13".
Электрокары вместо авто на бензине
Аналитики подсчитали, что к 2045 году в мире будет более 2,5 миллиардов автомобилей. Из них – лишь 430 миллионов электрокаров. Остановка продаж авто на бензине и дизеле не приведет к коллапсу, однако их количество может постепенно сокращаться.
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Вакцинация или тюрьма
На Филиппинах коронавирусом болеет примерно 1 миллион граждан. В то же время люди отказываются прививаться из-за недоверия. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что граждане будут прививаться или отправятся в тюрьму.
Трансгендеры на Олимпийских играх
Штангистка от Новой Зеландии стала первым трансгендерным лицом, которое примет участие в Олимпийских играх. 43-летней тяжелоатлетке Лорел Хаббард разрешили бороться на соревнованиях в Токио.
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Amazon утилизирует товары
Согласно исследованиям, компания Amazon за одну неделю планировала утилизировать 124 тысячи товаров в апреле 2021 года. В список утилизации попадают все товары, которые покупатели вернули, не забрали, контора не смогла продать, или те, которые остались на складах.
Полный выпуск программы "Вести Глобалайз" за 26 июня: смотрите видео