Вести Глобалайз: В Турции спроектировали уникальный отель на воде
Архитектурная компания Турции спроектировала отель на воде. Он будет генерировать собственную электроэнергию вращением, но он может быть слишком футуристическим.
Источник:"Вести Глобалайз" на 24 канале
Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на субботу, 3 апреля – в программе.
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Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 3 апреля: смотрите видео
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