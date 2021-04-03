Архитектурная компания Турции спроектировала отель на воде. Он будет генерировать собственную электроэнергию вращением, но он может быть слишком футуристическим.

Какие еще интересные события произошли в мире по состоянию на субботу, 3 апреля – в программе.

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